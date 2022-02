'Dickpics zijn machtsvertoon, wangedrag en soms onhandigheid'

Verder overschatten dickpicverstuurders vaak de seksuele interesse van de persoon die de foto krijgt, vervolgt de psycholoog. Een toevallige aanraking op het werk door een collega kan bijvoorbeeld zijn hoofd op hol hebben gebracht. De vrouw staat daar misschien niet bij stil, terwijl de man gelijk kan vermoeden dat er aantrekkingskracht is.

Van Vugt: "Dat effect wordt versterkt door macht. Machtige mannen interpreteren toevallige gebaren nog vaker als seksuele interesse. Ze denken dat het signalen zijn van interesse en dat zo'n foto dus wel kan."

Dit zou ook het geval kunnen zijn geweest bij Rietbergen en Overmars. Zij worden beiden door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag, zoals het versturen van dickpics. Tegen de bandleider van tv-programma The Voice of Holland is aangifte gedaan. Voor zover bekend is dat tegen de voormalig directeur voetbalzaken bij Ajax nog niet gedaan.

'Realiseerde het me niet'

"Helaas realiseerde ik me niet goed dat ik hiermee grenzen heb overschreden", zei Overmars in een reactie op de meldingen over zijn gedrag. Seksuoloog Ohlrichs heeft dat argument regelmatig voorbij horen komen toen hij in het verleden werkte met jonge daders van zedenmisdrijven.

"Wat ik bij die jonge mannen en vrouwen vaak hoorde is: goh, ik wist helemaal niet dat ik zo veel overwicht had in die situatie. Maar we hebben het hier over mannen met behoorlijk wat levenservaring." Hij kan zich niet voorstellen dat Overmars en Rietbergen zich niet bewust waren van hun machtspositie en dat hun gedrag ongepast was.