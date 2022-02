Gemeenten heroverwegen gebruik van omstreden Chinese camera's

Den Haag: goed naar kijken

In Den Haag worden 131 Hikvision-camera's gebruikt om verkeerssituaties te monitoren, zegt de gemeente. Wethouder Saskia Bruines wil de camera's niet zomaar laten verwijderen, ook niet die vlakbij de ministeries van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Financiën hangen. "Ik maak me nu geen zorgen over de veiligheid, omdat we de camera's heel beperkt gebruiken. Ik vind wel dat er alle aanleiding is om er heel goed naar te kijken. En als het nodig is om de camera's snel weg te halen, zullen we dat zeker doen", zegt Bruines.

Den Haag hoopt snel uitsluitsel te hebben of de camera's kunnen blijven of niet. De gemeente wil naar aanleiding van het nieuws ook camera's van andere merken en leveranciers onderzoeken.

De wethouder zegt al een plan te hebben om alle sensoren en camera's die in de publieke ruimte gebruikt worden in een register zetten. Ook wil de stad opnieuw kijken naar de voorwaarden voor de inkoop van camera's, samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). "Het is belangrijk om toezicht te houden in de openbare ruimte, maar wel op een verantwoorde manier", zegt Bruines.