RIVM: groei besmettingen vlakt af, we gaan richting de piek

Volgens het RIVM lijkt het erop dat de piek in het aantal besmettingen binnenkort wordt bereikt. "We zien een afvlakking van de groei van het aantal meldingen. De snelheid is er grotendeels uit", zegt Aura Timen van het RIVM. "Dat is goed nieuws."

Het aantal positief geteste mensen nam afgelopen week wel toe, maar minder hard dan vorige week. "Het is de eerste aanwijzing dat we richting een piek gaan. Het is voor het eerst dat we deze trendbreuk constateren."

Volgens Timen is de snelheid van de groei van de besmettingscijfers er grotendeels uit: