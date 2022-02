PvdA-Kamerlid Van Dijk stapt op na beschuldiging ongepast gedrag

Kamerlid Gijs van Dijk van de PvdA vertrekt uit de Tweede Kamer. Dat heeft hij besloten nadat verschillende vrouwen hem hadden beschuldigd van ongeoorloofd gedrag. Hij zou ze hebben omhelsd en gezoend tegen hun wil. Een van hen stapte naar de politie en diende een klacht in bij de partij. Die klacht werd aanvankelijk ongegrond verklaard.

"In mijn persoonlijke leven ben ik in de relationele sfeer niet altijd eerlijk geweest", zegt Van Dijk in een verklaring. "Mocht dat mensen pijn hebben gedaan, wil ik daarvoor mijn oprechte excuses aanbieden." Hij stelt zijn zetel ter beschikking. Partijleider Lilianne Ploumen zal later vandaag reageren op de kwestie.

Volgens de partij gaat het om meldingen die de afgelopen dagen zijn binnengekomen. Toch werd al in 2019 een klacht ingediend tegen Van Dijk door Cornelia Klaster, voorzitter van de meedenkgroep Armoede binnen de partij. De klacht werd na onderzoek ongegrond verklaard. De vrouwen die zich de afgelopen dagen hebben gemeld, vragen ook aandacht voor de manier waarop er met die klacht werd omgegaan.

Klaster had uit hoofde van haar functie regelmatig contact met het Kamerlid. Zij beschuldigde hem van handtastelijkheden, die plaatsvonden terwijl ze duidelijk had gemaakt daar niet van gediend te zijn.

Nadat Van Dijk haar zo hard tegen zich aan zou hebben gedrukt dat ze blauwe plekken kreeg, stapte ze naar de politie en deed ze haar beklag bij de partijleiding. Klaster tegenover de NOS over die gebeurtenis: "Ik zei: Gijs laat me los. Maar het duurde daarna nog lang. Hij liet me pas los toen zijn medewerker binnenkwam. Ik heb een week lang een blauwe borst gehad."

Niet serieus

Klaster zegt dat er verschillende incidenten zijn geweest, waarbij ook getuigen aanwezig waren. Toch is haar klacht nooit serieus behandeld door de partij, vindt ze. Het externe onderzoeksbureau dat werd ingeschakeld bleek aan de PvdA gelieerd te zijn en was volgens haar niet geïnteresseerd in haar getuigen of bewijzen, zoals mails en appjes.

Bovendien kreeg Van Dijk wel een advocaat toegewezen door de partij en zij niet. Van Dijk ontkende tegenover het onderzoeksbureau. Hij kon zich wel voorstellen dat hij Klaster omhelsd had uit enthousiasme en dankbaarheid, maar "nooit met intieme bedoelingen van het ongewenste soort." Hij weet naar eigen zeggen exact waar de grens ligt.

De klacht van Klaster werd ongegrond verklaard. Daar was ze zo boos over dat ze haar relaas op Facebook zette. Onder druk van een advocaat die de PvdA op haar af stuurde verwijderde ze de post. De partij besloot haar te royeren als lid.

Klaster protesteerde en de interne klachtencommissie van de PvdA zegde toe de zaak te gaan onderzoeken. Maar daar is nog steeds geen uitslag van.

Zeer innige knuffel

De afgelopen dagen hebben nog zeker twee vrouwen bij de PvdA-leiding gemeld met beschuldigingen aan het adres van Van Dijk. Een van hen, Ellen Geist, zegt ook van hem een "zeer innige knuffel" te hebben gekregen "waarbij hij mij ongewoon stevig tegen zich aandrukte en vasthield. Ik was aangeslagen. Het voelde ongemakkelijk, niet passend".

Ze schrijft in een mail aan verschillende partijgenoten dat de zaak van Cornelia Klaster opnieuw moet worden bekeken. Dat wil ook Katinka Simonse, beter bekend als kunstenares Tinkebell. Ze is een ex van Van Dijk en heeft gisteren een officiële klacht tegen hem en de gang van zaken rond Klaster ingediend bij de PvdA.

De partij laat nu weten dat er naar de klachten onafhankelijk, extern onderzoek zal worden gedaan. "Om dat onderzoek de ruimte te geven en de partij niet in de weg te zitten, trek ik mij terug uit mijn politieke functie", laat Van Dijk weten.

Gijs van Dijk voerde de afgelopen jaren in de Kamer vooral het woord over sociale zaken. Zo werkte hij aan een wet die werknemers het recht geeft om buiten werktijden onbereikbaar te zijn voor de baas. Van Dijk zat sinds 2017 in de Tweede Kamer.