Rutte volgende week voor het eerst niet bij coronapersconferentie

Premier Rutte is volgende week dinsdag voor het eerst niet bij de coronapersconferentie. Minister Kuipers van Volksgezondheid zal de journalisten alleen te woord staan.

Rutte is dinsdag bij het debat over de Regeringsverklaring in de Eerste Kamer. Maar hij zegt dat het hem ook wel goed uitkomt om de persconferentie niet te doen, omdat hij zo langzamerhand ook "een beetje weg" wil van zijn rol in de persconferentie.

Hij wil "normaliseren" dat de minister van VWS de persconferenties doet.

Het is nog niet duidelijk of het kabinet volgende week dinsdag verdere versoepelingen aankondigt en welke dat dan zijn. Rutte zei vanmiddag dat hij voorzichtig optimistisch is.