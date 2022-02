Kwart tot een derde van de amateursporters gebruikt wel eens sportsupplementen

Een kwart tot een derde van de amateursporters in Nederland gebruikt wel eens sportsupplementen. Dat zijn stoffen die net voor of net na het sporten worden ingenomen om beter te presteren of beter te herstellen.

Het RIVM deed onderzoek naar het gebruik onder 7000 amateursporters die minimaal één keer in de week sporten. Vooral krachtsporters, wielrenners, hardlopers en fitnessers blijken supplementen te gebruiken. Onderverdeeld naar mannen en vrouwen, scoren mannen het hoogst en dan vooral in de leeftijdsgroep 25 tot 35 jaar. Mannen gebruiken ook vaker verschillende middelen tegelijkertijd en zijn vaker bereid iets nieuws te proberen.

Mannen in de leeftijdsgroep van 25 tot 35 jaar weten wel vaker dan andere gebruikers wat er in de supplementen zit die ze gebruiken.

Schadelijke stoffen

Meestal gaat het om eiwit (proteïne), cafeïne, calcium, magnesium, vitamines en creatine. In ongeveer 10 procent van de producten die de ondervraagde sporters gebruikten, zitten stoffen die schadelijk kunnen zijn. Dat geldt vooral voor producten met veel verschillende ingrediënten. Er kan bijvoorbeeld te veel van één stof in zitten. Ook kunnen er verboden ingrediënten of doping in zitten, zoals DMMA.

Bijna de helft van de gebruikers heeft wel eens last van bijwerkingen als hoofdpijn, slapeloosheid, hartkloppingen en maagklachten. Van de sporters die ermee gestopt zijn, zegt 10 procent dat bijwerkingen reden waren om ermee te stoppen.

Het RIVM waarschuwt dat het gebruik van sportmiddelen in combinatie met het drinken van koffie, energiedrank en/of alcohol schadelijk kan zijn, bijvoorbeeld omdat je te veel cafeïne binnen kunt krijgen.

Het is voor het eerst dat het RIVM het gebruik van sportsupplementen zo uitgebreid onderzocht.