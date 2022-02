Italianen verbouwen hun huis met 'coronabonus' van de overheid

Terwijl Nederland er nog niet uit is welke bestemming het geld uit het Europese coronaherstelfonds krijgt, wordt dat geld in Italië al volop uitgegeven. Van de 190 miljard euro waar het land recht op heeft, een combinatie van leningen en schenkingen, gaat zo'n 14 miljard naar een regeling waarmee Italianen op kosten van de overheid hun huis kunnen laten verbouwen: de zogeheten 'Superbonus 110'.

Italianen kunnen daarmee de kosten voor een verbouwing volledig van hun belasting aftrekken, op voorwaarde dat die hun huis energiezuiniger of aardbevingsbestendiger maakt. Wie niet genoeg verdient kan de belastingkorting overdragen aan het bouwbedrijf, dat in ruil de verbouwing gratis uitvoert.

Verouderde huizen

"De bouwsector in Italië heeft jarenlang stilgelegen", vertelt ondernemer Adolfo Cicchetti, die in de stad L'Aquila de leiding heeft over een tiental bouwplaatsen. "We hebben een bouw-boom gehad in de jaren 50, 60 en 70. Maar die gebouwen zijn inmiddels sterk verouderd." Enkel glas is in Italië meer regel dan uitzondering, en zonnepanelen zijn veel minder ingeburgerd dan in Nederland.

In L'Aquila, dat in 2009 getroffen werd door een zware aardbeving, heeft de superbonus nog een tweede voordeel. "Hier werken we aan een gebouw met extra dikke zuilen, die veel ijzer bevatten. We hebben een soort cement gebruikt dat goed tegen trillingen kan", toont Cicchetti. Bij een mogelijke volgende aardbeving hebben de bewoners van dit gebouw volgens hem weinig te vrezen.

De superbonus, die in 2020 werd ingevoerd maar pas sinds vorig jaar volop wordt gebruikt, heeft voor de ondernemer bijna alleen maar voordelen. "Ik heb meer bouwplaatsen, meer facturen en meer personeel." In heel Italië groeide de bouwsector in 2021 met zo'n 20 procent, en de verwachting is dat die groei dit jaar doorzet. Dat bouwmaterialen en vaklieden daardoor schaars worden, vindt Cicchetti een verwaarloosbaar nadeel. "Dat er 250.000 arbeiders te kort zijn, toont alleen maar hoeveel positieve impact de superbonus heeft."

