Vier gewonden na explosie en brand in centrum Zoetermeer

Bij een explosie en een brand in het centrum van Zoetermeer zijn vier mensen gewond geraakt. De brandweer vermoedt dat het ging om een gasexplosie die bij werkzaamheden is ontstaan.

Volgens Omroep West vond de explosie plaats in een technische ruimte onder een winkelcentrum. Drie mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is zwaargewond. Het vierde slachtoffer is ter plekke nagekeken en hoefde niet naar het ziekenhuis.

Brandwonden

Getuigen zeggen tegen Omroep West dat ze vlak voor de ontploffing een steekvlam zagen. Een medewerkster van een nabijgelegen winkel belde na de klap de hulpdiensten.

"Ik was twee deuren naast de explosie bezig met twee collega's. Na de knal kwamen er drie mensen naar buiten rennen die allemaal brandwonden hadden. Een van hen had brandwonden in het gezicht, een ander op zijn armen en benen", zei ze tegen de regionale omroep.

De brand is geblust. Omliggende panden werden uit voorzorg ontruimd, maar zijn inmiddels weer vrijgegeven.