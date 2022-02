'Politie Israël zette spionagesoftware in tegen zoon Netanyahu'

De Israëlische politie heeft mogelijk via spionagesoftware de telefoon van onder anderen de zoon van oud-premier Netanyahu gehackt. De Israëlische zakenkrant Calcalist schrijft dat ook andere vertrouwelingen van Netanyahu het doelwit waren.

Israël zegt een staatsonderzoek te beginnen naar het mogelijk onwettige gebruik van de software.

Premier Bennett noemde de bevindingen van Calcalist "zeer ernstig, als het waar blijkt te zijn". In een geschreven verklaring zei hij dat gebruik van de hacktool, genaamd Pegasus, geoorloofd is bij zeer ernstige misdrijven of in de strijd tegen terrorisme, maar niet om informatie te achterhalen over overheidsfunctionarissen. "Daarom moeten we precies weten wat er is gebeurd", aldus Bennett.