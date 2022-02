Hoogwaterpiek Geul bereikt Valkenburg

De piek van het hoogwater in de Geul heeft in de loop van de ochtend Valkenburg bereikt. Het waterpeil in de rivier was snel opgelopen door zware regenval in Zuid-Limburg, maar begon halverwege de nacht weer te dalen.

Tot dusver zijn er geen meldingen van overlast, zegt een woordvoerder van de brandweer Zuid-Limburg in het NOS Radio 1 Journaal. Gevreesd wordt dat bijvoorbeeld tuinen, kelders of wegen onderlopen. "De situatie is nu stabiel, maar het gevaar voor overstromingen is nog niet geweken." Volgens de Veiligheidsregio is de piek nu onderweg naar Meerssen.

De brandweer is voorbereid op eventuele problemen: ze zijn ter plaatse, monitoren de situatie en er liggen zandzakken klaar.

Hoe de situatie zich precies gaat ontwikkelen, is nog moeilijk te voorspellen. "We begrijpen van het waterschap dat het heel lastig is om in te schatten hoe hoog het water op welke plek gaat zijn. De beken en riviertjes hebben bepaalde uitvloeiingen in overstromingsgebieden, dus je kan niet precies zeggen hoe hoog de waterstand wordt." In het gebied zijn geen evacuaties gepland.

Het zijn spannende uren voor de inwoners van het gebied: