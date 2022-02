Koper van urn in kringloopwinkel merkt dat as er nog in zit

Een man heeft afgelopen week per ongeluk een gevulde urn gekocht bij een kringloopwinkel in het Gelderse Dieren. Het is een massief messing gegoten urn in de vorm van een traan die te koop stond als een kunstobject.

De koper had wel door dat het een urn was, maar ontdekte pas later dat de as er nog in zat. De man, die graag anoniem wil blijven, heeft Rheden Nieuws gevraagd om een oproep te plaatsen op Facebook om uit te sluiten dat het om een vergissing gaat. Mogelijk is de urn onbedoeld in een kringloopwinkel terechtgekomen, nadat die is meegenomen uit een inboedelverkoop.