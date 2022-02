Zangeres Lata Mangeshkar, de Nachtegaal van India, overleden (92)

In Mumbai is de Indiase zangeres Lata Mangeshkar overleden, populair vanwege haar liedjes in Bollywood-films. Ze zong in haar lange loopbaan meer dan 30.000 nummers in 36 verschillende talen, in films waarin ze zelf bijna nooit in beeld kwam. Mangeshkar was 92 jaar.

Mangeshkar begon met zingen toen ze vijf was. Ze werd onderwezen door haar vader die bij het theater werkte. In 1949 brak ze door met het liedje Aayega Aanewala uit de film Mahal. Vanaf dat moment werd ze overstelpt met verzoeken van de filmmakers in de studio's in Mumbai. In Indiase films wordt doorgaans veel gezongen, de liedjes ondersteunen het verhaal.

In de decennia die volgden zong Mangeshkar duizenden songs voor films als Pakeezah, Awaara en Dilwale Dulhania Le Jayenge. Haar liedjes werden geplaybackt door de actrices. Mangeshkar noemde haar stem een "geschenk van God". Sommige van haar liedjes waren ook te horen in tempels of op andere heilige plaatsen.

Volgens The Times of India had Mangeshkar zelf een voorkeur voor het liedje Jiya Jale uit de film Dil Se: