Lawines in Tirol eisen in korte tijd 8 levens

In de Oostenrijkse deelstaat Tirol zijn sinds gisteren acht mensen om het leven gekomen door lawines. Gisteren kwamen vier Zweedse toeristen en hun Oostenrijkse gids om het leven. Ook verongelukte een Oostenrijks echtpaar. Vandaag raakte een groep van vijf skiërs bedolven onder de sneeuw, van wie een van hen het niet overleefde.

De vier Zweedse toeristen en hun gids kwamen gisteren om het leven in de plaats Spiss. Ze waren volgens de Oostenrijkse politie in een groep van zes off-piste aan het skiën, toen onverwachts een groot pak sneeuw naar beneden schoof, een zogenoemde plaatlawine. Vier van hen en de gids werden een paar honderd meter meegesleurd en volledig bedolven.

Een van hen was gedeeltelijk bedolven en wist met zijn telefoon nog een collega in Zweden te bellen, die hulp inschakelde. De groep die volledig bedolven was, werd dood teruggevonden. De Zweed die hulp wist in te schakelen werd naar een reddingstation in het skigebied gebracht.

Diezelfde dag werd een Oostenrijks echtpaar bedolven door een lawine in het skigebied van Auffach. De 60-jarige man had in de middag nog iemand gebeld dat hij met zijn 61-jarige vrouw de top van een berg had bereikt, maar toen naasten 's avonds daarna niets meer van hen hadden gehoord, schakelden ze hulp in. Hulpdiensten vonden na middernacht de twee lichamen in de sneeuw.

In de omgeving van Gammerspitze kwamen vandaag vijf mensen onder de sneeuw terecht. Vier van hen werden met onbekend letsel uit de lawine gered. Een persoon werd dood teruggevonden. De Oostenrijkse politie kon nog niets over hun identiteit zeggen.