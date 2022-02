Dode en gewonden bij auto-ongeluk Deventer

In Deventer is aan het begin van de nacht een dode gevallen bij een auto-ongeluk. Twee inzittenden van de auto raakten gewond.

Het eenzijdige ongeluk gebeurde in de buurt van het ziekenhuis van Deventer. Waardoor de auto van de weg is geraakt, is nog onduidelijk.

Op beelden is te zien dat de auto tegen een boom is geklapt. Het motorblok is daarbij losgeschoten.

De politie heeft nog niets bekendgemaakt over de identiteit van de inzittenden. Een persfotograaf die ter plaatse was meldt dat het gaat om jongeren.