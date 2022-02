Dertien arrestaties bij ontruiming gekraakt kantoorpand in Rotterdam

De politie heeft in Rotterdam een gekraakt bedrijfspand ontruimd. Daarbij zijn 13 mensen aangehouden. Het ging om een kantoorpand aan de Schorpioenstraat bij woonboulevard Alexandrium.

Een woordvoerder van de politie laat aan de regionale omroep Rijnmond weten dat de ontruiming gemoedelijk is verlopen. Volgens de woordvoerder hadden de krakers twee of drie dagen in het pand gezeten.

Het Openbaar Ministerie had de politie opdracht gegeven om het pand te ontruimen. De gearresteerde krakers zijn met een bus naar het politiebureau gebracht. "Daar krijgen ze een proces-verbaal wegens huisvredebreuk en een boete."