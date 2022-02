Inspectie eist andere stenen onder het spoor, ProRail naar de rechter

Volgens ProRail is het onhaalbaar om aan de eis van de inspectie te voldoen, omdat er niet genoeg kwartsloze steentjes beschikbaar zijn. "Als we verplicht worden kwartsloos te werken, kunnen we geplande noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden niet uitvoeren."

De Arbeidsinspectie denkt wel dat er genoeg voorraad is, laat een woordvoerder weten. "Daar hebben we onderzoek naar gedaan en in Europa is er ruim voldoende kwartsloze ballast te vinden. Wij gaan niet over de prijs daarvan, maar gezondheid kent wat ons betreft geen prijs."

Met de rechtszaak hoopt ProRail dat de eis van tafel gaat. "Doen wij dit niet, dan zijn wij formeel in overtreding en komt het noodzakelijke spooronderhoud, en daarmee mogelijk de veiligheid van het treinverkeer in gevaar."