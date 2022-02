Gps-proef moet eind maken aan meervoudig in- en uitchecken in ov

In het openbaar vervoer begint over tien dagen een proef om het in- en uitchecken makkelijker te maken. Honderd reizigers gaan dan gps op hun mobiele telefoon gebruiken. De proef is bedoeld voor mensen die op hun reis gebruikmaken van meerdere vervoerders.

De proefpersonen hoeven alleen een app te installeren en hun locatie te delen. In- en uitchecken bij verschillende vervoerders is dan niet meer nodig.

Met een QR-code kunnen de reizigers door de poortjes. Aan het eind van de rit wordt de prijs berekend en krijgen de afzonderlijke vervoerders het bedrag waar ze recht op hebben.

"Als mensen met gps vergeten om uit te checken, doet het systeem dat uiteindelijk automatisch", zegt Gerbrant Corbee van OV-betalen, dat betrokken is bij de proef.

Minder kans op boete

Op trajecten met verschillende vervoerders moet nu nog per vervoerder worden in- en uitgecheckt. Vooral voor mensen die maar weinig met de trein of bus reizen, is dat vaak lastig. Wie het niet op de goede manier doet, kan een boete krijgen.

Aan de proef doen vijftig abonnementhouders van Arriva mee en vijftig van de NS. Ze konden zich de afgelopen tijd aanmelden bij OV-betalen.

"Later dit jaar gaan we kijken of het reizen met gps goed werkt. Pas als dat allemaal goed gaat, gaan we het breder uitrollen", zegt Corbee.