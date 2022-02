Vluchtelingen in 'Djokovic-hotel' wachten al negen jaar op vrijheid

De Koerdische Iraniër Farhad Bandesh (40) was een van de vluchtelingen die een jaar geleden onverwacht vrijgelaten werden. Acht jaar lang had hij vastgezeten op verschillende locaties. Zes jaar bracht hij door op Manuseiland in Papoea-Nieuw-Guinea. De Australische overheid betaalde de regering van Papoea-Nieuw-Guinea om daar vluchtelingen en asielzoekers vast te houden.

De omstandigheden op het eiland waren miserabel. Uiteindelijk werd de nederzetting in 2016 door de Hoge Raad van Papoea-Nieuw-Guinea illegaal verklaard. De Australische regering regelde dat de vluchtelingen een verblijfsvergunning konden krijgen van Papoea-Nieuw Guinea en besloot het kamp achter te laten. Water, elektriciteit, alles werd afgesloten. Maar er was veel weerstand onder de lokale bevolking jegens de vluchtelingen en er braken gevechten uit, waarbij meerdere doden vielen. "We werden totaal in de steek gelaten", zegt Bandesh over die periode. "We moesten regenwater opvangen om te kunnen drinken."

Dankzij een nieuwe wet in 2019 werd hij naar het Australische vasteland gebracht. De wet was bedoeld voor mensen die dringende medische hulp nodig hadden die ze niet konden krijgen op Manuseiland of Nauru. Bandesh zou in Australië onder meer behandeld worden voor posttraumatische stress, al zegt hij dat die behandeling er nooit van kwam. Hij bracht maanden door in een ander voormalig hotel, soortgelijk aan het Park Hotel. "Ik snap precies hoe deze mensen zich voelen", zegt hij terwijl hij opkijkt naar het gebouw.

Beperkte vrijheid

Tijdens zijn detentie speelde Bandesh gitaar en schilderde om de ervaringen te verwerken. Via zijn muziek en kunst kwam hij in contact met bekende Australische artiesten en mensenrechtenactivisten. Zijn onverwachte vrijlating op de dag van zijn 39ste verjaardag vergeet hij nooit meer. "Ik kreeg tien minuten om mijn spullen te pakken", zegt hij. "Toen ik de detentie verliet, stonden mijn Australische vrienden op me te wachten."

Toch is hij zijn toekomst in Australië niet zeker. De vluchtelingen die vrijgelaten worden krijgen een tijdelijk visum met veel beperkingen. Mensen mogen vaak niet werken of studeren.

Ondanks internationale kritiek steunen veel Australiërs dit strenge beleid. Opeenvolgende regeringen benadrukten dat het tegenhouden van bootmigranten levens redt en dat de mensen die vastgehouden worden een gevaar vormen voor de samenleving.

De huidige premier Scott Morrison speelde als toenmalige immigratieminister een belangrijke rol bij het vaststellen van het beleid. "Sterke grenzen zijn van fundamenteel belang voor de Australische manier van leven", herhaalde hij toen Djokovic het land werd uitgezet. Onlangs trok hij in twijfel of de mensen in het Park Hotel wel oprechte vluchtelingen zijn. Dat is onzin, zegt Battison. "Deze mensen hebben geen misdaad begaan. Het is volstrekt legaal om asiel te zoeken."

Sinds Djokovic is vertrokken, is het een stuk rustiger op straat voor het Park Hotel. Toch komen nog dagelijks mensenrechtenactivisten hier samen om te demonstreren. Ze laten leuzen achter op de muren en de stoep, zoals 'dit is een gevangenis', en 'bevrijd de vluchtelingen'. Ook Bandesh sluit zich regelmatig bij hen aan. "Deze mensen zitten al jaren vast zonder reden. Ik wil dat ze vrij zijn, net als ik."