Tonga in lockdown, 'contactloze’ noodhulp heeft corona niet tegengehouden

Ook de schoonfamilie van de Nederlandse Karlien Palu-Sol, die zelf in Nieuw-Zeeland woont, ziet dat inwoners hamsteren. Haar schoonfamilie woont in een dorp in de buurt van de hoofdstad. "Het gaat relatief goed met ze omdat hun huis niet door de vulkaanuitbarsting getroffen is. Dat scheelt enorm want veel anderen verblijven nu in evacuatiecentra. Dat zijn veel mensen in kleine zalen, afstand houden is daar niet te doen."

De familie van Palu-Sol heeft nog genoeg voedsel in huis, maar water is een probleem. "Schoon drinkwater was al schaars in de winkels, maar is nu overal op. In het dorp waar ze wonen staat een grote tank waar ze normaal gesproken water halen, maar nu iedereen vanwege de lockdown thuis moet blijven proberen ze daar zo min mogelijk te komen."

Grootste uitbarsting in jaren

De lockdown komt op een uiterst ongelukkig moment. Op 15 januari barstte een onderzeese vulkaan bij Tonga uit, volgens experts de grootste vulkaanuitbarsting sinds 1991. Delen van Tonga werden overspoeld door een tsunami. Drie mensen kwamen op het leven, 1500 raakten dakloos.