Digitale aanvallen op Europese olieterminals, ook Nederland getroffen

Verschillende olieterminals in Europa zijn getroffen door digitale aanvallen, melden diverse media. De gevolgen zijn nog onduidelijk.

Volgens vaksite MarketScreener gaat het om de oliebedrijven SEA-Tank, Oiltanking en Evos. Volgens een woordvoerder van opslagbedrijf Evos heeft alleen de olieterminal in Terneuzen problemen. De andere terminals in Rotterdam en Amsterdam zijn wel in bedrijf.

"De IT-diensten van onze terminal in Terneuzen zijn ontregeld, waardoor de uitvoering enige vertraging heeft. Alle operaties gaan op een veilige manier door", laat Evos weten.

Volgens de Belgische krant De Morgen is het Antwerpse parket bezig met een onderzoek, maar de politie wil geen verdere details delen. Eerder deze week werden elf vestigingen van Oiltanking in Duitsland getroffen door digitale aanvallen.

Oiltanking is een van de toeleveranciers van Shell, dat maatregelen heeft genomen om zijn olievoorziening veilig te stellen.

Vertraging

De aanval zou in Duitsland al leiden tot vertraging bij het verwerken van olie. Dat zou gevolgen kunnen hebben voor de olieprijzen.

De bron van de aanval is nog onbekend. Volgens de Duitse krant Handelsblatt gaat het bij de Duitse doelen om een aanval met de ransomware BlackCat.