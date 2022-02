'Meisjes in gesloten jeugdzorg gedwongen tot gebruik anticonceptie'

Meisjes in de gesloten jeugdzorg worden gedwongen anticonceptie te nemen. Niet alleen werd anticonceptie opgelegd bij binnenkomst van de instelling, maar het werd ook als voorwaarde gesteld om op verlof te mogen. Dat meldt onderzoeksplatform Pointer na eigen onderzoek.

In de gesloten jeugdzorg zitten kinderen met gedragsproblemen, die zonder behandeling een risico zijn voor zichzelf of hun omgeving. Geregeld zijn zij zelf slachtoffer geworden van huiselijk geweld of seksueel misbruik.

Pointer sprak voor het onderzoek met verschillende oud-medewerkers van gesloten jeugdzorginstellingen. "Hulpverleners zijn bang dat de meisjes in de instellingen zwanger raken. We hoorden van oud-medewerkers dat instellingen bang zijn dat wanneer dit gebeurt ze hier verantwoordelijk voor worden gehouden", zegt Pointer-journalist Klaas den Tek in het NOS Radio 1 Journaal. "Vaak willen meisjes dit niet, omdat ze er nog niet aan toe zijn. Dat was bijvoorbeeld het geval bij een meisje van 14 jaar oud."

Alleen via de rechter

Experts wijzen er tegen Pointer op dat anticonceptie in principe alleen door een rechter opgelegd mag worden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd staat de praktijken echter wel toe, met als voorbehoud dat instellingen er terughoudend mee moeten omgaan. "Verplichte anticonceptie mag nooit ingezet worden als standaard maatregel voor alle bewoners."

Toch gebeurt dit op verschillende plekken structureel, meldt Pointer. Van Almata, een instelling in Ossendrecht, is bekend dat daar anticonceptie als voorwaarde van verlof wordt opgelegd.

Een van de andere betrokken instellingen zegt dat het "weleens" is voorgekomen dat verlof en anticonceptie aan elkaar gekoppeld werden. In dat geval waren er grote zorgen over het psychisch welzijn, in combinatie met seksuele contacten.

De overige instellingen zeggen tegen Pointer dat ze niet werken met gedwongen anticonceptie. Ook de instelling Almata zegt dat dit niet tot de werkwijze behoort. ''Alhoewel we nooit kunnen uitsluiten dat jongeren dit zo ervaren hebben, herkennen wij ons niet in deze werkwijze."