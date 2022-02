Moederbedrijf Facebook verwacht minder inkomsten, koers flink gedaald

Aandelen van Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, zijn na het sluiten van de beurs in New York flink onderuit gegaan. De koers daalde met bijna een kwart. Meta verwacht de komende tijd lagere advertentie-inkomsten dan waar eerder van werd uitgegaan. Het is niet vaak voorgekomen dat het techbedrijf in zo'n korte tijd zoveel beurswaarde verloor.

Voor het eerste kwartaal van dit jaar denkt Meta dat de totale omzet 27 tot 29 miljard dollar bedraagt. Dat betekent een stijging van 3 tot 11 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Toch zien investeerders het als een tegenvaller. Beursanalisten hadden een omzet van boven de 30 miljard dollar verwacht.

Niet tracken

Dat de omzet lager uitvalt, heeft volgens Meta onder meer te maken met Apple. De gebruikersvoorwaarden voor mobiele apps op besturingssystemen van Apple zijn aangepast. Gebruikers kunnen aangeven dat ze niet willen dat apps hun online activiteit bijhouden.

Voor adverteerders is het daarom lastiger om via Facebook of Instagram zeer gerichte doelgroepen te benaderen, en daarmee staat het verdienmodel van Meta onder druk. Of iemand tot een bepaalde doelgroep behoort, wordt immers vastgesteld op basis van iemands activiteit in een app. Ook de hoge inflatie zorgt voor tegenvallende omzetvooruitzichten voor Meta.

Het was ook voor het eerst dat het aantal dagelijkse gebruikers van Facebook terugliep, zij het zeer beperkt. In het vierde kwartaal van 2021 logden 1,929 miljard mensen dagelijks in, een periode eerder waren dat er 1,93 miljard.

Joe Rogan

Meta was niet het enige Amerikaanse techbedrijf waarbij nabeurs de koers flink zakte. Muziekstreamingdienst Spotify maakte ook tegenvallende verwachtingen bekend, onder meer over de groei van het aantal gebruikers.

Spotify ligt de laatste weken al onder vuur vanwege de uiterst populaire podcast van Joe Rogan, waarin desinformatie over corona is verspreid. Verschillende artiesten hebben om die reden hun muziek van Spotify laten halen. Rogan heeft z'n excuses aangeboden en toegezegd meer experts over corona aan het woord te laten. Spotify beloofde bij afleveringen van Rogan te zullen verwijzen naar betrouwbare informatie over corona.