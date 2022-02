Privacywaakhond: brancheorganisatie online advertenties overtreedt wet

De online advertentiebrancheorganisatie IAB Europe handelt in strijd met de Europese privacywet. Dat heeft de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) geoordeeld namens alle Europese autoriteiten.

IAB Europe moet binnen twee maanden een plan presenteren waarmee het lijn in komt met de wet. Ook moet de organisatie een kwart miljoen euro boete betalen.

Toestemming vragen

De toezichthouder heeft meerdere inbreuken geconstateerd, die gaan over de manier waarop toestemming wordt gevraagd voor het verzamelen van data van websitebezoekers. IAB Europe heeft hiervoor een zogeheten framework opgezet, wat in feite een systeem is dat het mogelijk maakt om vast te leggen of een websitebezoeker wel of niet gevolgd wil worden. Je wordt hiernaar gevraagd als je voor het eerst een website bezoekt. Volgens de GBA is de uitleg die mensen krijgen als ze toestemming moeten vragen te vaag.

Daarnaast is dit framework belangrijk in een ander proces dat zich op de achtergrond geautomatiseerd afspeelt, stelt de GBA. Op het moment dat je op een website terechtkomt, wordt er door partijen namens duizenden adverteerders geboden (ook wel real time bidding genoemd) op de beschikbare advertentieruimte. Het doel is om jou als consument daarbij, op basis van je gedrag, gepersonaliseerde advertenties te tonen op die specifieke website.

"Men vraagt mensen om hun toestemming te geven, terwijl de meesten van hen niet weten dat hun profielen dagelijks talloze keren worden verkocht om hen aan gepersonaliseerde advertenties bloot te stellen", zegt Hielke Hijmans, voorzitter van de Geschillenkamer van de Belgische privacywaakhond. Volgens Hijmans zal deze zaak "grote gevolgen" hebben voor de bescherming van persoonsgegevens van internetgebruikers.

Alhoewel het proces van toestemming dus plaatsvindt op duizenden websites tegelijk, is IAB Europe volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit wel verantwoordelijk voor het proces.

Niet eens met besluit

IAB Europe zegt in een reactie het niet eens te zijn met de uitspraak en vindt dat het niet verantwoordelijk is voor de data die worden verzameld. Het waarschuwt dat deze uitspraak "grote, onvoorziene negatieve gevolgen gaan hebben ver voorbij de digitale advertentie-industrie". Het houdt alle juridische opties open.

De zaak is het gevolg van klachten die de Belgische toezichthouder in 2019 kreeg. Dit is was gezamenlijk werk van vier organisaties en twee academici.