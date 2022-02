Kabinet zet subsidie corona-zorgbanen stop na vermoeden van fraude

De arbeidsinspectie ontdekte dat 25 zorgondernemingen in totaal 2,9 miljoen aan COZO-subsidiegeld hebben overgeboekt naar een Nederlandse onderneming met een buitenlandse bankrekening. Vanuit deze onderneming is een deel van het bedrag in kleinere bedragen teruggestort naar Nederlandse bankrekeningen van mensen "met een buitenlandse nationaliteit/naam", zoals de inspectie het verwoordt in een rapport.

"Beperkt nader onderzoek" heeft uitgewezen dat de 25 ondernemingen in totaal een bedrag van 6,3 miljoen euro hebben ontvangen. "Mogelijk gaat het dus om een hoger bedrag dan 2,9 miljoen dat aan andere doeleinden is besteed."

De inspectie heeft nog zeven bedrijven in het vizier, die aan de 25 ondernemingen gelieerd zijn. Die kregen vorig jaar samen in totaal ruim 4,7 miljoen aan COZO-gelden. Ook hier zijn "afwijkende en opvallende zaken" geconstateerd. Alles bij elkaar opgeteld zou het misbruik dus kunnen oplopen tot zo'n 11 miljoen euro, staat in het rapport.