Zwaar ongeluk op A67, cabine van vrachtwagen los op de weg

De A67 richting Venlo tussen Liessel en Helden is waarschijnlijk tot na de avondspits dicht door een zwaar ongeluk met twee vrachtwagens. Of er gewonden zijn, is niet bekend.

Op beelden is te zien dat de cabine van een van de vrachtwagens is losgekomen en op zijn zijkant op de snelweg ligt.

Het ongeluk gebeurde rond 10.00 uur bij de afrit Helden. Verkeer wordt omgeleid over de A2 en de A73. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend.