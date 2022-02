Disneyfilm Encanto is razend populair en biedt inspiratie voor therapie

Voor het eerst in bijna dertig jaar staat een Disneyliedje op nummer 1 van de Billboard Hot 100: sinds vandaag voert We don't talk about Bruno de toonaangevende Amerikaanse hitlijst aan, die verder gevuld is met bijvoorbeeld Adele, Justin Bieber en Lil Nas X. Het nummer is te horen in de animatiefilm Encanto. over een Latijns-Amerikaanse familie waarin iedereen behalve de hoofdpersoon een magische gave heeft. Het is wereldwijd al tientallen miljoenen keren gestreamd.

Hoewel Disneynummers wel vaker succesvol zijn - veel mensen kregen Let it go uit de film Frozen nauwelijks uit hun hoofd - gebeurt het veel minder vaak dat ze boven aan de Billboard-hitlijst eindigen. Ter vergelijking: Frozen strandde daar in 2014 op de vierde plek. Voor de laatste nummer 1-hit van Disney op de Amerikaanse hitlijst moeten we terug naar 1993, toen A whole new world uit Aladdin de lijst aanvoerde.

Eén medium speelt een belangrijke rol in de populariteit van het lied over Bruno: TikTok. "Er is geen ontkomen aan", zegt filmjournalist Floortje Smit. "Het liedje heeft daardoor een enorme vlucht genomen. Wat dat betreft is TikTok een heel interessant medium voor film: dingen kunnen opeens heel erg aanslaan."

Het Jeugdjournaal sprak met radio-dj Michiel Veenstra over het nummer. Het swingt, vindt hij: