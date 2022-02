Tien maanden cel voor tiener die 15-jarige jongen doodstak in Rotterdam

Volgens de rechters had de verdachte 'op meerdere momenten uit het gevecht kunnen weglopen'. Dat heeft hij niet gedaan. Van noodweer is volgens de rechters dan ook geen sprake, meldt Rijnmond.

De rechtbank bepaalde ook dat de verdachte zich moet laten behandelen in een kliniek om te voorkomen dat hij in de toekomst in herhaling valt. Ook moet hij een schadevergoeding van 75.000 euro betalen aan de nabestaanden van het slachtoffer.