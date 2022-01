Afluisterschandaal in Poolse politiek: 'Dit was een aanval op het stembiljet'

Zijn telefoon werd 33 keer gehackt met spionagesoftware die eigenlijk bedoeld is voor het bestrijden van terroristen en zware criminelen. Maar het Poolse parlementslid Krystoph Brejza is geen van beide. Toch luisterde de Poolse geheime dienst hem in 2019 maandenlang af, zo werd onlangs bekend. Inmiddels is het schandaal zo groot dat openlijk betwijfeld wordt of de parlementsverkiezingen van dat jaar wel eerlijk verlopen zijn.

"Permanent werd ik in de gaten gehouden", vertelt de 38-jarige politicus in de gangen van de Sejm, het parlementsgebouw in Warschau. Een bijzondere plek om hem te ontmoeten, aangezien de opdracht tot afluisteren wel eens gegeven zou kunnen zijn vanuit ditzelfde machtscentrum in de Poolse hoofdstad. "Geluid, video, appgroepen, sms'jes, documenten: alles wat ik in mijn telefoon had, werd afgetapt."

Geruchten over spionage waren er al langer, maar het harde bewijs kwam pas afgelopen december. Een gespecialiseerd laboratorium van de Universiteit van Toronto wist in de mobiele telefoon van Brejza sporen te achterhalen van spionagesoftware Pegasus.