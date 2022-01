Vijf mannen veroordeeld voor groepsverkrachting Den Bosch

Vijf mannen hebben celstraffen gekregen voor het verkrachten van een minderjarig meisje in Den Bosch. Vier van hen moeten drie jaar de cel in, de vijfde dader krijgt twee jaar jeugddetentie. Het slachtoffer werd in april 2019 misbruikt en was toen 15 jaar oud. Een zesde verdachte werd vrijgesproken.

De hoofdverdachte was destijds minderjarig en kreeg twee jaar jeugddetentie, de maximale straf voor een minderjarige. Hij is ook veroordeeld voor seks met een ander, wilsonbekwaam 15-jarig meisje eerder dat jaar,

Volgens de rechtbank werd het door de groep verkrachte meisje als 'gebruiksvoorwerp' gezien en een uur lang misbruikt, meldt Omroep Brabant. Ze was versuft en de vijf veroordeelden trokken zich niets aan van wat het slachtoffer zei. Ze werd uitgelachen als ze aangaf een bepaalde handeling niet te willen.

Hogere straf

Uitgangspunt voor een verkrachting is 24 maanden cel, meldt de rechtbank, Maar volgens de rechter zijn in dit geval hogere straffen op hun plaats, omdat er sprake is van meerdere daders en van een vernederende setting voor het meisje. Ook duurde de groepsverkrachting een uur, was het meisje pas 15 jaar en ging het om onbeschermde seks.

De verdachten moeten ook een schadevergoeding van bijna 9000 euro betalen aan het slachtoffer.