Reddingsactie na aanvaring tussen twee zeeschepen bij IJmuiden

Voor de kust van IJmuiden is een aanvaring geweest tussen een vrachtschip en een olietanker. Het vrachtschip "maakt veel water" in de machinekamer, zegt de Kustwacht Nederland in een verklaring. Dat betekent dat er water naar binnen stroomt.

Aan boord van het Duitse vrachtschip 'Julietta D', dat onder Maltese vlag vaart, zijn achttien bemanningsleden. Zij zijn geëvacueerd en worden per helikopter naar Schiphol vervoerd.

Stuurloos

Volgens de Kustwacht drijft het vrachtschip inmiddels stuurloos in het windmolenpark Hollandse Kust Zuid, zo'n 18 kilometer uit de kust tussen Den Haag en Zandvoort. Het is de bedoeling dat het schip naar de wal wordt gesleept, maar dat kan nog enkele uren duren.

Hier vond de aanvaring plaats: