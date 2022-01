Excuses van Nederlandse uitgever voor boek over verraad van Anne Frank

Uitgeverij Ambo Anthos biedt excuses aan voor een boek over het verraad van Anne Frank. Een team van experts concludeerde daarin dat de Joodse notaris Arnold van den Bergh mogelijk het adres van het Achterhuis had doorgespeeld naar de Duitsers.

Ambo Anthos, dat het boek van de Canadese schrijver Rosemary Sullivan in Nederland uitgeeft, schrijft dat de uitgeverij een kritische houding had moeten aannemen. Verder zijn extra drukken van het boek uitgesteld en wacht de uitgeverij op "antwoorden van het onderzoeksteam op de vragen die zijn gerezen". De verontschuldigingen zijn gericht "aan eenieder die zich door het boek gegriefd acht", schrijft de uitgeverij in een verklaring.

Onmiddellijk nadat eerder deze maand de conclusies in het boek wereldkundig waren gemaakt, kwam er van tal van kanten kritiek op het onderzoek. Er was bewondering voor de grote hoeveelheid informatie die het team met moderne methoden boven water had gekregen, maar de conclusie dat Van den Bergh het Achterhuis verraadde, was te veel gestoeld op aannames, vonden kenners.

