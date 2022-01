Ravage in Brazilië, opnieuw doden na zware overstromingen

Door het noodweer staan complete wijken onder water en zijn wegen verwoest. De gouverneur van de staat heeft extra geld vrijgemaakt voor noodhulp.

Brazilië kampte de afgelopen maanden vaker met noodweer en overstromingen. In de staat Minas Gerais kwamen eerder deze maand ook al negentien mensen om het leven. In diverse gebieden komt ook de oogst in gevaar door de hevige regenval.