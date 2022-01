Terug naar Bergen-Belsen, het nazi-kamp waar Myrna haar moeder verloor

De twee zonen en de kleinkinderen van Myrna wisten heel lang weinig van het oorlogsverleden van hun moeder en oma. Ze durfden nooit goed door te vragen. Zoon Michael herinnert zich dat het een gegeven was: "Mama heeft in de kampen gezeten en dat was vreselijk. Als je ernaar vroeg kreeg je wel antwoord, maar uit zichzelf sprak ze er niet over."

Myrna is op late leeftijd toch gaan praten over haar ervaringen tijdens de oorlog. Samen met haar man, die de oorlog als onderduiker overleefde, vertelt ze op scholen wat er destijds is gebeurd. "De wereld mag niet vergeten wat de Joden is aangedaan", vindt ze. Dat geeft haar de kracht om haar verhaal over de Holocaust te delen.

Dat haar kleinkinderen zijn meegekomen naar Bergen-Belsen, betekent veel voor Myrna. Ook voor hen is dit een speciaal moment, op de plek waar het pijnlijke verleden van hun oma ineens heel dichtbij komt.

In september vorig jaar werd het Holocaust Namenmonument in Amsterdam onthuld met alle namen van de Nederlandse slachtoffers. Kijk rond in het monument in de onderstaande special. Ook zijn twintig verhalen achter de namen op de stenen uitgelicht.