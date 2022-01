Veel meldingen van stormschade in noorden en oosten van het land

Het KNMI heeft voor het noorden en noordoosten code geel afgekondigd vanwege zware windstoten. Het weerinstituut waarschuwt dat er windstoten tussen de 75 en 90 kilometer per uur voor kunnen komen uit (noord)westelijke richting. In de loop van de avond neemt de wind weer af, zegt het KNMI.

In de meeste gevallen is volgens de veiligheidsregio Groningen geen acuut gevaar. Wel zijn meerdere panelen van het Gasunie-gebouw in Groningen afgewaaid en hangen er een aantal los. Daarom is de N370 tussen Hoogkerk en Groningen dicht, net als verschillende wegen rond het pand.

De noordelijke veiligheidsregio's roepen mensen op alleen bij acuut gevaar naar 112 te bellen. Als er geen acuut gevaar is, wordt mensen gevraagd de gemeente te bellen.