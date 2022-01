Agent doet aangifte van zware mishandeling tegen jongen (15)

Een politieagent heeft aangifte gedaan van zware mishandeling tegen een 15-jarige jongen in Tilburg.

De tiener gooide de agent iets in het gezicht toen hij hem probeerde op te pakken, meldt Omroep Brabant.

Het incident vond gisteravond plaats in het centrum van de stad, De jongen sloeg samen met een andere tiener op de vlucht nadat ze een voorbijganger hadden beroofd van zijn mobieltje. Toen de politieagent te fiets hem wilde aanhouden, gooide de jongen iets tegen zijn gezicht. Wat het precies was, is niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de agent gewond raakte.

De andere tiener werd direct opgepakt. De 15-jarige belager vluchtte, maar kon vanochtend thuis worden aangehouden.