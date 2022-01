Veelheid aan oude filmbeelden uit Twente stemt weemoedig

De beelden van Fokje Markerink-Van Keulen uit het dorp Neede zijn al door een eerste selectie gegaan. Markerink groeide op in Hengelo en beschikt over oude beelden van het spelen op straat in de wijk Klein Driene, niet lang na de oorlog. Bokje springen, stoepranden en rolschaatsen. "Mijn oude tante Fok had als hobby filmen en fotograferen", zegt ze. "Ik was wel verbaasd dat ik die originele filmpjes nog had."

Fokje Markerink is heel enthousiast over Twente op Film, maar het stemt haar ook weemoedig. "Wij verveelden ons vroeger nooit, speelden altijd buiten. Nu spelen kinderen veel minder buiten. En ze weten soms ook niet wat ze moeten doen. Jammer."

Gert en Hermien

Gerrit Stegeman uit Notter, tegenwoordig woonachtig in Deventer, filmde vanaf begin jaren 60 met een professionele camera een veelheid aan gebeurtenissen en thema's in Twente. Vooral over Nijverdal heeft hij veel historisch materiaal. Sinterklaasvieringen filmde hij, maar bijvoorbeeld ook een huwelijk waar Gert en Hermien optraden.

Voor het oude filmmateriaal zijn de initiatiefnemers nu gericht op zoek naar materiaal van en met migranten in Twente. De Molukse gemeenschap in Nijverdal, Rijssen en Wierden bijvoorbeeld. Maar ook van de Turkse arbeidsmigranten ontbreekt beeld. De Syrisch-orthodoxe gemeenschap in Glane is een andere groep waarvan oud filmmateriaal nog op het verlanglijstje van de initiatiefnemers staat.

Beelden zijn braaf

Ook over het Twentse uitgaansleven is materiaal zeer gewenst. "En beelden van stakingen, acties of demonstraties zijn zeer welkom. De beelden die we tot nu hebben verzameld zijn over het algemeen wel braaf", aldus Erik Willems.

Iedereen die beelden heeft en die beschikbaar wil stellen kan komende woensdag (ook) terecht in de Museumfabriek in Enschede. De 'brengdag' duurt van 09.00 tot 17.00 uur.