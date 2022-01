'Complotdocent' universiteit Groningen geschorst in afwachting van onderzoek

Docent Tjeerd Andringa van de Rijksuniversiteit Groningen mag voorlopig geen college meer geven vanwege de complottheorieën die hij in zijn lessen zou hebben verkondigd. De universitair hoofddocent cognitieve wetenschappen is geschorst in afwachting van een onafhankelijk onderzoek dat de universiteit gaat instellen.

Aanleiding voor de commotie rond Andringa is een artikel in het universiteitsblad Ukrant, dat met meerdere studenten sprak die bij de docent het vak 'Systems View on Life' over 'kritisch denken' volgden. Uit de gesprekken bleek dat ze lesstof voorgeschoteld kregen met controversiële standpunten, onder meer over klimaatverandering en vaccinaties.

Ook in interviews die Andringa de afgelopen jaren gaf haalde de docent regelmatig omstreden complottheorieën aan, schrijft het universiteitsblad, zoals over de aanslagen op 9/11.

Onrust

Na de publicatie in de Ukrant eerder deze week liet de RUG weten dat Andringa het vak 'Systems View on Life' niet meer mocht geven. Aanvankelijk zou hij het komende semester nog wel andere vakken mogen doceren, maar daar is de universiteit nu van teruggekomen.

"Vastgesteld is dat door deze onrust de betrokken docent geen onderwijs kan geven zoals beide partijen dat willen", stelt de RUG in een verklaring.

Wie het onafhankelijk onderzoek moet gaan uitvoeren en wanneer dat moet zijn afgerond, is nog onduidelijk.