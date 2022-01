Priester in Florence beboet voor luid en vaak beieren van kerkklokken

Een priester in de Italiaanse stad Florence heeft een boete van tweeduizend euro gekregen omdat hij de kerkklokken te luid beierde. Daarnaast waren ze volgens omwonenden wel tweehonderd keer per dag te horen. Daardoor kregen ze naar eigen zeggen amper nog slaap en rust, waardoor het dagelijkse leven steeds zwaarder werd.

Priester Don Leonardo Guerri mag de klokken nu alleen nog op gezette tijden luiden: alleen voor de mis en als oproep voor het gebed. Dat heeft de Toscaanse omgevingsdienst ARPAT beslist, die volgens de Italiaanse krant Il Corriere Fiorentino ook de geluidsmetingen deed.

Omwonenden ergeren zich al langer aan het klokgeluid. Er zijn petities op touw gezet, brieven aan de gemeente geschreven en dreigementen geuit in de hoop de overlast te stoppen. De buurtbewoners zijn opgelucht dat de priester nu een boete, en een 'beier-beperking' heeft gekregen.

"Na al die jaren, waarin we herhaaldelijk hebben gevraagd om onze levensbehoeften te respecteren, kunnen we eindelijk met meer rust onze activiteiten in huis hervatten", zegt één van hen tegen de Italiaanse krant.

De problemen met Guerri en de omwonenden van zijn kerk staan niet op zichzelf. De kardinaal van Florence had de Toscaanse parochies in 2014 al gemaand de geluidsoverlast door het gebeier te beperken.