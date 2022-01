Politie haalt 16-jarige joyrider in Porsche van de weg

De politie heeft gisteravond in Utrecht een 16-jarige bestuurder van een Porsche van de weg geplukt. De tiener reed te hard in een auto die door een meerderjarige inzittende met rijbewijs was gehuurd.

De politie klokte de jongen op 92 kilometer per uur op de Einsteindreef, terwijl daar 50 als maximum geldt. Daarna negeerde hij een stopteken van de politie, schrijft RTV Utrecht.

De jongen zette de Porsche uiteindelijk midden op de rijbaan stil en kroop snel op de achterbank. Maar de agenten hadden hem door en gaven de tiener drie boetes voor de gemaakte overtredingen.

In de auto zaten nog drie andere inzittenden. De enige volwassene had de sportwagen gehuurd.