De 'Dutch Reach': vanaf morgen moeten Britten anders uit de auto stappen

In het buitenland heet dit de Dutch reach, de Nederlandse greep met de 'verste' hand, maar hier hebben we er geen naam voor. Wel leren Nederlandse rijscholen hun leerlingen al tientallen jaren om op deze manier uit de auto te stappen.

En dat is niet zo gek, zegt verkeershistoricus Peter Staal. "In onze cultuur, met veel fietsers, is het vanzelfsprekend dat je oppast bij het openen van je portier. In andere landen is dat niet zo." Maar dat gaat nu veranderen, want in het buitenland zien ze dat het werkt.

"Het is dus plausibel dat de manier waarop we in Nederland ons autoportier openen, is overgewaaid naar het buitenland", zegt Staal.

Hoge boete

Wie vanaf morgen in Groot-Brittannië niet de Dutch reach gebruikt bij het openen van het portier, riskeert een boete van duizend pond. "Ik heb geen idee of dat werkt", zegt Staal. "Maar alles wat de verkeersveiligheid beter maakt, is mooi meegenomen."

De verkeershistoricus denkt dat het niet nodig is om ook in Nederland de Dutch reach verplicht te stellen en boetes uit te schrijven voor wie zich er niet aan houdt, want wij gaan al voorzichtiger met fietsers om.