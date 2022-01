Denemarken zo tevreden dat coronamaatregelen verdwijnen

De Denen blijven wel testen bij klachten, met behulp van de thuistest en PCR-test. De sneltest wordt afgeschaald.

Tot nu toe werd het virus goed gemonitord door een enorme testmaatschappij. Er is veel geld geïnvesteerd zodat sneltests voor iedereen goed toegankelijk waren. Sneltests waren gratis en op iedere straathoek verkrijgbaar. Denemarken is daarnaast een land dat veel inzet op sequencen; positieve tests worden dan nader onderzocht in een lab. Zo was op dagelijkse basis duidelijk welke variant in welke mate rondging.

Daarnaast waren de Denen goed voorbereid door de boostercampagne. Søren Brostrøm, het hoofd van het Deense RIVM, benadrukte woensdag nog eens de "torenhoge immuniteit" in Denemarken. Minstens 80 procent van de bevolking is volgens hem door vaccinatie en door doorgemaakte infecties echt goed beschermd tegen ernstige ziekte.

Weinig twijfel bij Denen

Deense onderzoekers volgen met een grote studie sinds het begin van de pandemie hoe er onder de bevolking over het overheidsbeleid gedacht wordt. De resultaten werden vergeleken met die uit het buitenland. Uit het onderzoek komt naar voren dat er weinig twijfel is geweest over de keuzes van de sociaaldemocratische regering en het Deense RIVM. De bevolking heeft een groter vertrouwen in instituten dan andere landen. Daarnaast is er een flinke vaccinatiebereidheid.

Denemarken kent daarnaast weinig polarisatie en desinformatie. Tot slot omarmt het land volgens de onderzoekers 'samfundssind'. Letterlijk vertaald: gemeenschapszin. Samen zetten we de schouders eronder, is de boodschap.

Het grootste deel van de bevolking wordt op deze manier bereikt. Maatregelen konden hierdoor zonder grote weerstand doorgevoerd worden. Grote coronademonstraties zijn er niet geweest, en toen de eerste coronavaccins beschikbaar kwamen werden Denen snel gevaccineerd.