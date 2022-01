ChristenUnie schorst Fries raadslid dat ontucht zou hebben willen plegen

De ChristenUnie heeft een raadslid in de Friese gemeente Tytsjerksteradiel geschorst omdat hij wordt verdacht van een poging een zedenmisdrijf te plegen. Volgens de partij kan de 52-jarige Edwin van E. "gezien de ernst van de verdenkingen nu geen geloofwaardig vertegenwoordiger van de ChristenUnie zijn".

Volgens de lokale nieuwssite Wâldnet zit Van E. al een maand vast omdat hij een seksdate zou hebben gemaakt met een meisje van 11 jaar. Dat zou in de omgeving van Rotterdam zijn geweest.

Het Openbaar Ministerie kan alleen zeggen dat op 21 december een man uit Friesland is aangehouden in de omgeving van Rotterdam.

Bij de arrestatie was ook de stiefvader van het elfjarige meisje aanwezig. Die heeft Van E. "een paar klappen verkocht", aldus Wâldnet.

Hij wordt verdacht van verleiding van een minderjarige met het doel ontucht te plegen. De verdenking gaat dus niet om daadwerkelijke ontucht, aldus het OM. Op 6 april is de inhoudelijke behandeling van de zaak.

Geen contact

Van E. was tijdelijk raadslid namens de ChristenUnie en stond ook op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart. Inmiddels is Van E. van de kandidatenlijst geschrapt en geschorst als fractielid, meldt Omrop Fryslân.

Volgens de ChristenUnie meldde het raadslid op 6 januari dat hij vanwege persoonlijke omstandigheden zijn werkzaamheden per direct neerlegde en zich terugtrok van de kandidatenlijst. Sindsdien heeft de partij geen contact met hem gehad.

"Ik en met mij de rest van de fractie en het bestuur van de ChristenUnie in Tytsjerksteradiel zijn verbijsterd over het nieuws dat ons raadslid Edwin van E. wordt vervolgd vanwege een zedenmisdrijf", schrijft fractievoorzitter Douwe Hooijenga. "Ik kan me op geen enkele manier voorstellen hoe heftig het is wat de betrokkenen - slachtoffer, familie en vrienden - op dit moment moeten doormaken. Ik wens hun kracht toe en hoop dat er ook echt recht mag worden gesproken in deze vreselijke situatie."

Ook landelijk partijvoorzitter Ankie van Tatenhove is geschrokken van het nieuws. "Een verdenking van een zedenmisdrijf is een van de ernstigste verdenkingen die er bestaan", zegt Van Tatenhove. "De verdachte wordt nu geschorst als fractielid, omdat hij niet geloofwaardig kan optreden als vertegenwoordiger van de ChristenUnie."