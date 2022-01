'Farmaceuten nog altijd te positief over werking antidepressiva'

Farmaceuten schetsen nog altijd een te rooskleurig beeld van de effectiviteit van antidepressiva. Deze medicijnen werken minder goed dan wordt beloofd, zeggen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het onderzoek dat ze deden is een vervolg op een vergelijkbaar onderzoek uit 2008. Toen bleek dat in de literatuur alleen maar studies verschenen die positief waren over de werking van antidepressiva.

In werkelijkheid had de helft van de uitgevoerde studies geen duidelijk effect laten zien, maar die onderzoeken werden niet of met verdraaide resultaten gepubliceerd, zegt onderzoeker Ymkje Anna de Vries in het NOS Radio 1 Journaal.

Nieuw onderzoek

In de jaren daarna verschenen vier nieuwe antidepressiva op de markt. De onderzoekers wilden weten of er nu eerlijker over de werking wordt gecommuniceerd. "Het glas is halfvol", zegt De Vries. "De helft van de negatieve studies wordt nu gepubliceerd, maar de andere helft nog steeds niet."

In vijftien studies over de nieuwe antidepressiva was sprake van een duidelijk positief effect. Van al deze vijftien verscheen een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift.

Van de studies die geen positief resultaat lieten zien, werden er zes niet gepubliceerd. Zeven studies die wel werden geopenbaard waren eerlijk over de uitkomst. Twee gepubliceerde studies claimden ten onrechte dat een middel een positief effect had.

Vier studies

Voordat een geneesmiddel op de markt verschijnt, moet het worden goedgekeurd door een geneesmiddelenautoriteit.

Daarvoor moet een producent twee tot vier studies aanleveren, waarin de helft van de proefpersonen het middel kreeg en de andere helft een placebo. Die studies moeten door onafhankelijke deskundigen zijn beoordeeld. Ten minste twee van de aangeleverde studies moeten een duidelijk positief effect laten zien.

In Nederland gebruiken 1 miljoen mensen antidepressiva.