Dwergen uit Sneeuwwitje stereotiep? 'Ik speelde er vorig jaar nog een'

Disney zei na de commotie rond de film om de tafel te hebben gezeten met kleine personen over modernisering, maar Oudshoorn voelt nog steeds weinig voor de nieuwe versie. "Dinklage speelde in Game of Thrones een klein persoon, maar hij zette het realistisch neer. Hij was een mens in plaats van een karikatuur." Wat hem betreft kan dat in Sneeuwwitje niet. "Dan moet je echt alles gaan veranderen en dan blijft er weinig over van het oorspronkelijke sprookje."

Mediawetenschapper Dan Hassler-Forest is het hier niet mee eens. "Onze verhalen zijn voortdurend onderdeel van wie we zijn en wat wij belangrijk vinden. Het is niet wenselijk als we doen alsof dit soort verhalen niet bestaan." Volgens hem is Sneeuwwitje onderdeel van onze populaire cultuur. "Het is dan beter om een nieuwe versie te maken, maar wel een die is aangepast aan ons huidige inzicht."

'Casting wordt beter'

De discussie die Dinklage aanzwengelde vindt Oudshoorn passen in een tijdsbeeld. "Ik denk dat de dialoog de laatste tijd vaker wordt aangegaan en dat de rollen waarvoor kleine mensen worden gecast serieuzer worden." Als voorbeeld noemt hij een lid van de vereniging dat de rol van psychiater speelde in een serie en een ander klein persoon die in een Nederlandse serie een lerares speelde.

"We zijn ons de laatste jaren meer bewust geworden van stigmatisering en uitsluiting en de rol die media hierin spelen", stelt Hassler-Forest. Volgens hem lift de discussie over kleine personen in films mee met de discussie om andere minderheden meer in films te zien in 'gewone rollen'. "Dat heeft absoluut invloed op casting gehad. Er wordt bewuster erop gelet dat niet iedereen beantwoordt aan een bepaald idee hoe ze eruit moeten zien."

Oudshoorn hoopt dat die trend zich doorzet en dat vaker kleine personen in serieuze rollen worden gecast die niets met hun lengte te maken hebben. "Wat we eigenlijk willen is dat er een realistisch beeld van de werkelijkheid komt. Kleine mensen zijn in alle lagen van de maatschappij te vinden en ik vind dat de filmwereld daar een realistische afspiegeling van moet zijn."

Voor een quotum van kleine acteurs voelt hij echter weinig. "Dan krijg je straks misschien acteurs die helemaal niet zo goed kunnen acteren en alleen worden ingezet om een quotum te halen. Het moet organisch groeien."