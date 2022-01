'Sad Clown' Sutinah symbolisch voor corona-armoede op Indonesië

Maar ze moet wel, want van een sociaal vangnet is in Indonesië nauwelijks sprake. Zeker 2 miljoen Indonesiërs raakten hun baan kwijt tijdens de pandemie. En de overheid bood die mensen maandelijks 300.000 roepia, omgerekend 61 eurocent per dag. "Dat is niet eens genoeg om eten mee te kopen", zegt Sutinah.

De street clown of sad clown is een bekend fenomeen in Jakarta. Mensen die zich verkleden en op straat hun dansje of trucje uitoefenen in de hoop dat passanten wat geld uit de auto steken. Hun aantal is tijdens de pandemie enorm gegroeid. "Je ziet mensen verkleed als punkers, of ze verven zich zilver. Al zijn het ook gewoon moeders die met hun kinderen de straat op gaan. Dat zie je nu heel veel gebeuren." Dat laatste zou zomaar kunnen omdat verkleedwinkels volgens de krant Jakarta Post overuren draaien.

Het is opvallend dat Indonesiërs uit de economische middenklasse zoals Sutinah zo diep kunnen vallen. Helemaal als je weet dat de economie allang weer aan het groeien is. Indonesië tekende vorig jaar een groei van 3,2 procent op, en de verwachte groei dit jaar is ruim 5 procent. Maar volgens econoom Piter Abdullah zijn het vooral de rijken die daarvan profiteren. "Dat is ook eigenlijk heel normaal. De rijken hebben bezittingen die tijdens de pandemie nog steeds inkomen opleverden. Dus je kunt zeggen dat zij slapend rijk kunnen worden."