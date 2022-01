Gedenkteken Tweede Wereldoorlog van gevel Rotterdam gestolen

In Rotterdam is afgelopen weekend een gedenkteken voor verzetsleden uit de Tweede Wereldoorlog gestolen. Het gaat om het herdenkingsmonument Geloof en Vrijheid van de Rotterdamse kunstenaar Loeki Metz.

Het monument hing aan de muur van een pand aan de 1e Pijnackerstraat. De diefstal werd ontdekt door een wijkconciërge, waarna aangifte werd gedaan bij de politie.

Het Centrum Beeldende Kunst (CBK) in Rotterdam, dat zich inzet voor het stimuleren van beeldende kunst, is ontsteld. Ook de erfgenamen van kunstenaar Metz zijn geïnformeerd. Zij noemen de ontvreemding wrang.

Het is onduidelijk waarom het monument, dat op hout was bevestigd, is meegenomen. "We hebben wel een vermoeden", zegt CBK-directeur Ove Lucas tegen de regionale omroep Rijnmond. "We hebben al twee keer eerder meldingen gehad van metaalopkopers waar iets van een kunstwerk terecht was gekomen. Dat vrezen we nu ook. Maar het is niet veel waard. Het is een legering."

Verzet

Het gedenkteken, een reliëf gemaakt van metaal, werd in 1961 geplaatst ter herinnering aan drie Rotterdamse verzetslieden die in 1942 om het leven kwamen. Zij zaten tijdens de bezettingsjaren in het verzet en kwamen in het gebouw 'Geloof en Vrijheid' van de Nederlands Hervormde Kerk aan de 1e Pijnackerstraat geregeld bijeen.

In oktober 1942 deed de Sicherheitspolizei een inval in het pand. Drie leden van de groep werden gedood. Deze gebeurtenis wordt ieder jaar op 4 mei bij het monument herdacht.