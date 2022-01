'Nederlandse overleden na Brazilian Butt Lift-operatie in Turkije'

Een Nederlandse vrouw is maandag in Turkije overleden nadat zij een Brazilian Butt Lift-operatie had ondergaan. Dat meldt RTL Nieuws. Bij de zogenoemde BBL-ingreep wordt de bil vergroot met lichaamseigen vet.

"We betreuren de situatie enorm", laat een woordvoerder van Bodylab Istanbul aan de zender weten. De organisatie begeleidt Nederlanders die in Turkije een cosmetische operatie willen ondergaan.

De operatie, waarbij vet uit het lichaam wordt weggezogen en in de billen wordt teruggeplaatst, staat bekend als risicovol. Vorig jaar overleed een 39-jarige Nederlandse vrouw aan complicaties na het ondergaan van de operatie.

De arts die de vrouw in Istanbul opereerde, zegt tegen RTL dat tijdens de operatie zelf alles in orde leek. "Alle indicaties, de hartslag, de ademhaling, waren in orde. Daarna is het fout gegaan."

Hij denkt aan complicaties na de ingreep: "Ik denk dat het een complicatie is geweest die we van tevoren niet hebben kunnen incalculeren."

1 op 3000 patiënten overlijdt

De operatie is een van de populairste cosmetische ingrepen wereldwijd. Nederlandse Beroepsverenigingen hebben herhaaldelijk voor de ingreep gewaarschuwd. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) en de Nederlandse Vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie (NVEPC) wezen er in 2018 al op dat 1 op de 3000 behandelde patiënten overlijdt.

Uit internationaal onderzoek bij overleden patiënten bleek volgens de vakverenigingen dat er vaak vetpropjes (embolieën) in het hart en/of de longen worden gevonden. Door zulke propjes kan de bloedtoevoer worden afgesneden.

Of dit bij de Nederlandse vrouw is gebeurd, is onduidelijk. Volgens RTL zal er nog een autopsie op haar lichaam plaatsvinden.