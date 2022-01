Lagere straf in beroepszaak doodrijden vrouw in rolstoel

Een 29-jarige man die in juni 2020 in Vlissingen een vrouw in een rolstoel doodreed is in hoger beroep veroordeeld tot tweeënhalfjaar cel en drie jaar rijontzegging. De straf is lager dan de vier jaar cel en vijf jaar rijontzegging die hem in januari vorig jaar werd opgelegd door de rechtbank in Middelburg.

Het ongeluk gebeurde op een weg waar maximaal 50 kilometer per uur mag worden gereden. Op de dag van het ongeluk reden daar twee auto's met hoge snelheid bumper aan bumper. Bij een inhaalmanoeuvre raakte een van de wagens de overstekende vrouw (42) in een rolstoelfiets.

De vrouw overleed een paar dagen later in een ziekenhuis. Uit een speekseltest bleek dat de bestuurder die het ongeluk veroorzaakte cannabis had gebruikt.

Straatrace

De rechtbank was van oordeel dat er sprake was van een straatrace, maar volgens het gerechtshof staat dat niet vast, meldt Omroep Zeeland. Voor het hof is niet gebleken dat de twee bestuurders elkaar kenden, laat staan dat zij hadden afgesproken om een straatrace te houden. Het is nooit duidelijk geworden wie de andere auto bestuurde.

Het hof heeft bij de strafbepaling rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de man. Hij toonde in hoger beroep berouw en gaf aan dat hij inzag dat hij onverantwoord heeft gehandeld.