Vertrouwen Groningers in overheid neemt af, ondanks aardbevingsaanpak

De onderzoekers houden er rekening mee dat het beeld op dit moment nog pessimistischer is. De vragenlijsten zijn in oktober afgenomen. Een maand later was er bij Garrelsweer een aardbeving met een kracht van 3,2.

Verder kondigde het demissionaire kabinet onlangs aan dat de gaswinning dit jaar waarschijnlijk zal toenemen. En dan waren er nog de lange rijen bij gemeentehuizen en online van mensen die hoopten geld te ontvangen van de tegemoetkomingsregeling voor hun woning.