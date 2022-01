Duitse politie onderzoekt man die met 417 km/u over autobahn reed

De Duitse politie doet onderzoek naar een Tsjechische multimiljonair die met 417 kilometer per uur over de autobahn reed. Er wordt bekeken of hij meedeed aan een straatrace, wat illegaal is.

Volgens het Duitse strafrecht is ook een 'solorace' niet toegestaan, meldt persbureau DPA. Daarbij probeert een bestuurder de hoogst mogelijke snelheid te halen, wat roekeloos rijgedrag is.

De miljonair reed in juli vorig jaar in een Bugatti over de Duitse A2. Hij maakte er beelden van die hij twee weken terug op zijn YouTube-kanaal zette.

Op de beelden is een snelheidsmeter te zien, die 417 kilometer per uur aantikt: